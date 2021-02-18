Сретенские морозы продержатся в Свердловской области до конца недели

Морозы в середине февраля принято называть сретенскими. Фото: Галина Соловьёва

По ночам на Среднем Урале будет холодать до -34, на крайнем севере - до -41. Ближайшие три дня будут малоснежными.

Сегодня, 18 февраля, днём столбики термометров в Свердловской области поднимутся лишь до -14...-19, в горах и низинах до -24.

В ночь на пятницу подморозит до -29...-34, на крайнем юге - до -24, на крайнем севере - до -36...-41. 19 февраля днём ожидается до -15...-20, на крайнем севере до -25.

В ночь на субботу синоптики прогнозируют до -27...-32, на крайнем юге - до -23, на крайнем севере - до -33...-38. Днём будет -14...-19 градусов, на крайнем севере - до -24.

В Екатеринбурге столбики термометров не опустятся ниже -27 ночью и -17 днём.

Ветер в ближайшие дни будет слабым, неустойчивым. Вместе с морозами в Свердловской ожидается смог до конца недели.

Добавим, что морозы в середине февраля принято называть сретенскими. Напомним, что 15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. "Сретенье – первая встреча весны и зимы заканчивается на этом этапе победой зимы, и весне придется немало потрудиться, чтобы оттеснить холода и закрепиться на Урале. Арктический воздух вновь опустился в наш регион. Мороз вряд ли ослабеет и в предстоящие выходные дни", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.