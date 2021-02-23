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23 февраля 2021, 16:13

Вдобавок к холодам свердловчан предупредили об очень сильном ветре

штормовое предупреждение

24 февраля в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 24 февраля в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области, в связи с неблагоприятными погодными явлениями свердловчанам следует соблюдать меры безопасности.

Спасатели предупреждают, что из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередач и повреждения кровельных конструкций зданий. В период непогоды без особой необходимости из дома лучше не выходить. От работ на открытом воздухе и на высоте также лучше отказаться.

В случае если сильный ветер застал на улице, спасатели рекомендуют ходить подальше от стен домов. Автомобилистам лучше парковать машины подальше от деревьев и рекламных щитов. Кроме того, в МЧС предупредили, что во время непогоды ожидается осложнение пожароопасной обстановки.

Добавим также, что в Свердловской области и соседних регионах продолжает действовать объявленное ранее предупреждение из-за очень сильных морозов. Холода продержаться на Урале, как минимум до 25 февраля.

«23-25 февраля сохранится сильный мороз с минимальными температурами воздуха в Свердловской области до -41 градуса, в Пермском крае -40...-43, в Челябинской области до -40», - говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Областная газета Свердловской области

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