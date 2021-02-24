Морозы ослабнут в Свердловской области к концу недели

Ночи в Свердловской области до конца недели будут морозными. Фото: Алексей Кунилов

Уже 25 февраля днём температура воздуха местами на Среднем Урале снизится в два раза - до -12 градусов. Сегодня будет морозно - до -20...-25 градусов.

Вдобавок к холодам свердловчан предупредили об очень сильном ветре 24 февраля. Ожидаются также снег и метели.

Ночи в Свердловской области до конца недели будут морозными. Так, в ночь на четверг уральские синоптики прогнозируют до -26...-31 градусов, при прояснении - до -36...-41 градусов. В Екатеринбурге следующей ночью похолодает до -26...-28 градусов, днём будет -14...-16. Ветер северный с переходом днём на западный 5-10 м/с, ночью порывы до 16 м/с.

В ночь на 26 февраля столбики термометров в регионе опустятся до -22....-27, при прояснении - до -32, в столице Урала - до -22...-24. Днём потеплеет до -12...-17. Местами пройдёт снег. Ветер сменится на юго-западный, южный 4-9 м/с. В следующие дни ожидается, что температура воздуха будет снижаться.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что через Свердловскую область пройдёт неглубокий северо-западный циклон.

"В нашем Уральском регионе аномально-холодная погода удержится почти до конца февраля. Температура воздуха на следующей неделе 23-25 февраля: ночью -27...-32°, на севере Свердловской области - до -41°, днём -16...-21° на севере до -26°", - рассказала Галина Шепоренко.