МЧС предупреждает о похолодании в Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 12 марта столбики термометра опустятся до -22...-24ºС. Фото: Галина Соловьёва.

В связи с похолоданием в Свердловской области выпущено экстренное предупреждение. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 12 марта столбики термометра опустятся до -22...-27ºС, а при прояснении до -32...-37ºС. Днём станет значительно теплее – -7...-12ºС. Более подробный прогноз погоды ранее публиковала "Облгазета".

В ГУ МЧС России по Свердловской области напоминают, что в период морозов стоит ограничить проведение работ на открытом воздухе и отказаться от дальних поездок. Выходя на улицу, необходимо быть сытым и тепло одетым. Сообщать о ЧС можно по номерам "101" и "112".

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга обратились к водителям. В связи со сложными погодными условиями их просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких манёвров и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

Во время непогоды наблюдается увеличение количества ДТП. Только за прошедшие в сутки в уральской столице произошли три аварии, в которых пострадали четыре человека.