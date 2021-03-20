День, в который природа замирает на несколько часов, балансируя между тьмой и светом, считается также одним из самых энергетически сильных и удачных для любых начинаний. Фото: Галина Соловьёва

20 марта на Земле наступил день весеннего равноденствия. С этого дня световой день в Северном полушарии начнёт увеличиваться, а ночь - уменьшаться. К концу марта продолжительность дня увеличится до 13 часов.

Сегодня она составит 12 часов. В Екатеринбурге Солнце взошло в 7:01, а сядет в 19:11. День будет равен ночи.

Считается, что с днём весеннего равноденствия в Северное полушарие Земли приходит астрономическая весна, а в Южное - осень.

"Солнце с 12 марта перешло в созвездие Рыб. С каждым днём светило будет подходить к небесному экватору всё ближе и 20 марта в 12:37 по московскому времени пересечёт его. Это день весеннего равноденствия", - сообщили в Московском планетарии.

В прошлом году весеннее равноденствие наступило в 6:50 20 марта, а вот в позапрошлом - в 2:58 21 марта.