В Екатеринбурге на субботник вышла вся администрация города. Фото

В Екатеринбурге прошёл субботник, который перенесли с 24 на 27 апреля из-за плохой погоды. В нём приняли участие глава города Алексей Орлов и коллектив администрации уральской столицы.
Сотрудники мэрии вышли на уборку двух дендропарков. Сначала они привели в порядок парк на ул. 8 Марта, а затем отправились на ул. Первомайская. Глава Екатеринбурга отметил, что субботник - это хороший способ воспитания экологической культуры, бережного отношения к природе, а также он помогает понять, насколько значим труд коммунальных служб.
По словам Алексея Орлова, ещё будучи школьником, он выходил на все субботники.
Уборка екатеринбургский дендропарков - давняя традиция горадминистрации. Сотрудники мэрии каждый год выходят, чтобы отчистить территорию от листьев, упавших веток, бумаги, пакетов и другого мусора.
На общественном субботнике были представители сферы здравоохранения и образования администрации.
Сотрудники работали слаженно и помогали друг другу.
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