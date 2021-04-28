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Общество / Природа
28 апреля 2021, 15:41

В Екатеринбурге на субботник вышла вся администрация города. Фото

  Анна Митчина
Сотрудники администрации Екатеринбурга

Уборка прошла в весёлом настроении. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге прошёл субботник, который перенесли с 24 на 27 апреля из-за плохой погоды. В нём приняли участие глава города Алексей Орлов и коллектив администрации уральской столицы.

Сотрудники мэрии вышли на уборку двух дендропарков. Сначала они привели в порядок парк на ул. 8 Марта, а затем отправились на ул. Первомайская. Глава Екатеринбурга отметил, что субботник - это хороший способ воспитания экологической культуры, бережного отношения к природе, а также он помогает понять, насколько значим труд коммунальных служб. 

По словам Алексея Орлова, ещё будучи школьником, он выходил на все субботники.

Фото: Галина Соловьёва

Уборка екатеринбургский дендропарков - давняя традиция горадминистрации. Сотрудники мэрии каждый год выходят, чтобы отчистить территорию от листьев, упавших веток, бумаги, пакетов и другого мусора.

Фото: Галина Соловьёва

На общественном субботнике были представители сферы здравоохранения и образования администрации.

Фото: Галина Соловьёва

Сотрудники работали слаженно и помогали друг другу.

Фото: Галина Соловьёва

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Областная газета Свердловской области

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