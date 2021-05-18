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18 мая 2021, 14:52

В Свердловской области запустили горячую линию по клещам

Табличка, предупреждающая о клещах

Санврачи будут информировать свердловчан о вакцинации от клещевого энцефалита, неспецефической профилактике, об акарицидных обработках. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за последнюю неделю существенно выросло число пострадавших от укусов клещей. Санврачи организовали горячую линию.

Они будут информировать свердловчан о вакцинации от клещевого энцефалита, неспецефической профилактике, об акарицидных обработках. Звонить можно в будние дни с 9:00 до 17:00. Горячая линия будет работать до 28 мая.

Публикуем телефоны, приведённые Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области:

Фото: горячая линия

Кроме того, круглосуточно можно звонить на бесплатный номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.

Только за прошлую неделю клещи покусали более пяти тысяч свердловчан. Общее число укушенных достигло 12 305.

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области запустили горячую линию по клещам