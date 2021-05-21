Вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова станет бесплатным

В конце апреля за вход в парк стали брать 150 рублей. Фото: Алексей Кунилов

Но, возможно, лишь на время. Прокуратура нашла нарушения в согласовании платы за вход.

Цена была установлена приказом директора парка.

Поскольку Ботанический сад является особо охраняемой природной территорией федерального значения, руководство должно было действовать по-другому. Администрации необходимо было подготовить проект приказа с решением об утверждении размера платы, пояснительную записку к этому приказу и направить их на согласование в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. В течение 10 дней министерство должно было согласовать приказ. Затем на основании полученного документа директор сада должен был установить размер платы за вход. При проверке выяснилось, что согласование так и не было получено, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Теперь посетить парк можно снова бесплатно, потому что предыдущий приказ признали недействительным. Правда, это лишь временно. Администрации Ботанического парка дали время, чтобы устранить нарушения.

Напомним, вход в парк сделали платным с 21 апреля. Стоимость составляла 150 рублей. Платный вход возмутил многих жителей.