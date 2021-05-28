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28 мая 2021, 18:35

Официально: в Екатеринбурге появилась аллея «Шифровальщиков Урала»

аллея «Шифровальщиков Урала»

Торжественное открытие аллеи состоялось 19 мая. Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименования аллее, расположенной по улице Антона Валека (между Сакко и Ванцетти и Маршала Жукова). При этом открыли её ещё 19 мая.

Как говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте мэрии, департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации поручено разместить в государственном адресном реестре сведения о присвоении аллее наименования «Шифровальщиков Урала». За исполнением проследит замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что торжественное открытие аллеи состоялось 19 мая. Участие в мероприятии приняли начальник Управления ФСБ России по Свердловской области Алексей Зиновьев и мэр Екатеринбурга. Почётными гостями стали ветераны-криптографы.

Фото: документ
Фото: документ

Областная газета Свердловской области

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