В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В лесах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 20 июня ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду. В лесах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с этим главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды. Спасатели советуют тем, кто оказался на улице, держаться подальше от стен домов, так как с крыш может упасть шифер, а с балконов — различные предметы.

Автовладельцам рекомендуют не парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций. Во время непогоды возможно осложнение пожароопасной обстановки. Потому гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.

Как писала «Областная газета», ранее все энергетические компании и предприятия коммунального хозяйства Свердловской области были переведены на усиленный режим работы из-за сильных ветров и вероятности гроз.