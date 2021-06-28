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28 июня 2021, 17:05

Свердловчан в середине недели ждёт жара до +37°С

Дети в фонтане

Аномально жаркая погода ожидается на Среднем Урале в период с 29 июня по 3 июля. Фото: Павел Ворожцов.

Синоптики Урала предупреждают свердловчан о знойной погоде - в период с 29 июня по 3 июля в регион придёт жара до +37°С. Спасатели напомнили о правилах безопасности в условиях аномальной жары.

МЧС рекомендует жителям региона не выходить в такую жару на улицу без необходимости. В течение дня следует держать ставни окон и шторы закрытыми, особенно если они выходят на солнечную сторону. Также необходимо не допускать перегрева тела и пить достаточно воды.

Оставлять детей и животных в закрытой машине может быть опасно. Кроме того, автомобилистам рекомендуется перед началом движения открыть все двери и включить кондиционер.

В жаркую сухую погоду возрастает риск возникновения пожара, поэтому свердловчанам следует быть особенно внимательными и строго соблюдать меры противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Отметим, что по данным Гидрометцентра России, на Урале и в Поволожье начало июля выдастся особенно жарким - климатическая норма будет превышена на 7-8°. Аномальные температуры также установятся почти на всей территории страны. Исключением станет запад Красноярского края. Там - чуть прохладнее средних многолетних значений, но только лишь на 1-2 градуса.

Ознакомиться с прогнозом погоды на 28-30 июня можно здесь.

Областная газета Свердловской области

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