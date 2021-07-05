Под Нижним Тагилом подтопило девять приусадебных участков, около 100 находятся в зоне риска

Из-за обильных дождей в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом оказались подтоплены девять приусадебных участков. Они все расположены вдоль реки Шайтанка на ул. Береговой.
При этом сами дома, в которых проживает 27 человек, в том числе семь детей, не подтоплены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Отмечается, что в связи с непогодой сохраняется угроза подтопления 30 садовых участков в СНТ «Металлист», находящегося на востоке указанного села. Также в зоне риска находятся около 65 приусадебных участков на улицах Береговая и Заречная (население 123 человека).
В готовность приведён пункт временного размещения. Однако желающих его посетить пока нет.
Напомним, 5 июля местами на Среднем Урале ожидаются грозы, дожди и усиление ветра до 18 м/с. Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности. Об инцидентах предлагается сообщать по телефонам "101" или "112".
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