В Екатеринбурге рядом с "Зелёной рощей" появится новый парк

Сейчас идут переговоры с немецким архитектурным бюро GMP, итогом которых станет первичное техническое задание и договор на проектирование. Фото: Павел Ворожцов.

В Ленинском районе Екатеринбурга появится новый современный парк. Он расположится в границах улиц 8 Марта – Большакова – Шейнкмана и парка "Зелёная роща".

Ожидается, что новое общественное пространство объединит в себе больницу в "Зелёной роще", Академию единоборств РМК, КРК "Уралец" и территорию Ново-Тихвинского монастыря. Проектированием пространства займётся немецкое архитектурное бюро GMP, сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

Отмечается, что сейчас с представителями организации ведутся переговоры. По итогу будет заключён договор на проектирование парка. Кстати, ранее бюро GMP построило в Краснодаре два стадиона, детскую академию и создала парк вокруг территории.

Добавим, помимо парка на указанной территории уже есть аллея.

Напомним, парк "Зелёная роща" был обновлён в прошлом году. Однако ещё до официального открытия общественной территории её начали разрушать: в парке сломали яблоню, украли газон и погубили несколько белок. Исправлением недочётов занялся подрядчик.