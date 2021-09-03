В Тагильский пруд выпустили 3,3 тысячи особей белого амура, толстолобика и сазана

Перед тем, как выпустить рыб в пруд, в городских водоёмах проверили качество воды и наличие кормовой базы. Фото: Павел Ворожцов.

Свыше 3,3 тысячи травоядных рыб-мелиораторов выпустили сегодня в Тагильский пруд. Речь идёт о молодых особях белого амура, толстолобика и сазана.

Новые обитатели пруда будут чистить его, поедая растительные остатки и вредные микроводоросли. На зарыбление водоёма было потрачено более полумиллиона рублей. Деньги выделил ЕВРАЗ НТМК.

Известно, что рыб привезли из ФГБУ "Главрыбвод". Перед тем, как выпустить их в пруд, в городских водоёмах, в том числе реках Малая Кушва и Вязовка, проверили качество воды и наличие кормовой базы.

По данным пресс-службы предприятия, комбинат "регулярно проводит мероприятия по искусственному воспроизводству биологических ресурсов в водных объектах Нижнего Тагила". Помимо рыб, в пруд завозят растения из Бразилии и Африки – эйхорнию и листию, одноклеточную микроводоросль хлореллу. Они также очищают водоём.

"К 2025 году комбинат планирует перейти на полностью замкнутый цикл водоснабжения. Это позволит уменьшить забор воды из Тагильского пруда и снизить сброс сточных вод", - говорится в сообщении.

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