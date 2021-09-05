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5 сентября 2021, 09:20

В Свердловской области ожидается ветер до 23 м/с

поваленное дерево

Предыдущий ураган повалил В Екатеринбурге 19 деревьев. Фото: Павел Ворожцов

МЧС по Свердловской области продлило на 5 сентября предупреждение о непогоде. Местами скорость ветра будет достигать 23 м/с.

МЧС рекомендует отказаться на это время от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Также не стоит находится около стен домов, так как с крыш и балконов может упасть шифер или другие предметы. Автовладельцам не советуют парковать машины около деревьев и рекламных конструкций.

Во время шторм осложняется пожароопасная обстановка, поэтому граждан просят быть острожными и не нарушать требований пожарной безопасности.

Напомним, в пятницу, 3 сентября, на Екатеринбург обрушился шторм. Ветер достигал скорости 21 м/с. Он повалил 19 деревьев, а также сорвал крыши с пяти зданий, в том числе с главного корпуса бывшего УрГУ.

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