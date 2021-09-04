Шторм повалил в Екатеринбурге 19 деревьев и сорвал кровли с пяти зданий

В результате разгула стихии пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вечером 3 сентября на Свердловскую область обрушился шторм. Ветер, достигавший скорости в 21 м/с валил деревья, срывал кровли со зданий, нарушил электроснабжение в четырёх муниципалитетах.

В результате разгула стихии в Екатеринбурге было повалено 19 деревьев, повреждены кровли пяти зданий, в том числе корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) на улице Ленина (ранее здание УрГУ) на общей площади 470 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Также из-за непогоды зафиксированы нарушения электроснабжения в 13 населённых пунктов Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов и в муниципальном образовании Нижние Серги. «В 06:30 аварийно-восстановительные бригады восстановили электроснабжение потребителей в полном объёме», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Во время шторма травмы получили два человека, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Пострадавших направили на осмотр к медикам. Демонтажем опасных участков повреждённой крыши здания университета на улице Ленина занимались спасатели Уральского поисково-спасательного отряда. Они закончили работы уже в 00:05.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, «учебный процесс в корпусе на проспекте Ленина идёт в полном объёме, последствия вчерашнего повреждения кровли порывами ураганного ветра устраняются».

Участие спасателей потребовалось и при освобождении проходов и проездов от четырёх поваленных ветром деревьев.

Для ликвидаций последствий штормового ветра было задействовано от РСЧС 46 человек, 14 единиц техники.

Как писала «Областная газета», ранее МЧС объявило на территории региона штормовое предупреждение. На Среднем Урале ночью и днём 4 сентября ожидаются ливни, грозы и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.