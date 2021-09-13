В Свердловской области потушили все природные пожары

С начала пожароопасного сезона на Среднем Урале действовало 1203 природных пожара. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в Свердловской области ликвидированы оставшиеся шесть природных пожаров общей площадью в 594,81 гектара. Новых возгораний в лесах зафиксировано не было.

Чтобы не допустить распространения огня на значительные территории, в случае появления новых очагов Уральская авиабаза продолжает патрулирование территории. Сегодня запланированы вылеты Серовского и Алапаевского авиаотделений.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, всего с начала пожароопасного периода в этом году на территории региона возникло 1203 природных пожара на общей площади 59 788,4 гектара. Из них в день обнаружения было потушено 697 возгораний, в первые сутки — 860 природных пожаров.

Отметим, что, по данным «Авиалесоохраны», на начало текущих суток в большинстве регионов страны потушены все лесные пожары. Огонь продолжает бушевать в восьми субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Якутии (26 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 222 361 гектаров), в Республике Марий Эл (один пожар на площади 151 гектара) и Нижегородской области (один пожар на площади 135 гектаров).

Как писала «Областная газета», в конце лета ущерб от возгораний в лесах Среднего Урала оценили почти в 95 миллионов рублей, из которых 42,5 миллиона – затраты на тушение, около 14 миллионов – сумма, в которую оценили гибель молодняков, и 38,7 миллиона – потери древесины на корню. Отметим, что пожары не только лишают регион лесного массива, но и существенно влияют на состояние фауны, а такой ущерб оказывается не подсчитан. Подробности читайте в материале «ОГ».