Уральские синоптики рассказали, придёт ли в Свердловскую область снег из соседнего региона

В районе Магнитогорска осадков выпало так много, что в снежный плен попали два школьных автобуса и 18 автомобилей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

28 сентября местами в Челябинской области выпало до 10 см снега. Уральские синоптики рассказали, что циклон, принёсший осадки на юг Урала, не добравшись до Свердловской области уйдёт на Новосибирск.

Накануне в соседнем регионе в районе Магнитогорска осадков выпало так много, что в снежный плен попали два школьных автобуса и 18 автомобилей. Выбираться им помогали спасатели.

"Соседняя Челябинская область на этой неделе оказалась под покровом циклона, который в горной зоне и на юге области отметился осадками в виде мокрого снега, выпадавшими при порывистом ветре, гололёдом, кое-где образовался временный снежный покров высотой 1–2 см. В ближайшие двое суток циклон уйдет через Северный Казахстан на Новосибирск", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

На Среднем Урале будет прохладно и сухо, а на следующей неделе может даже потеплеть до +11...+15 °С. При этом сегодня утром на севере Свердловской области трава покрылась первым инеем.

"Урал попадёт под влияние холодной восточной периферии обширного антициклона, который опускается сейчас с арктического побережья на Европейскую территорию России. Значительных осадков в ближайшие дни не предполагается, температура воздуха существенно не изменится и будет на 2 градуса ниже климатических значений. Антициклон застоится в центре ЕТ России и постепенно пополнится более тёплым воздухом. Часть тепла перепадёт и Уралу", - отметили также в гидрометцентре.

Добавим, что в ближайшие дни воздух будет прогреваться в Свердловской области лишь до +5...+10 °С. Осадки в виде дождя и мокрого снега возможны, но они ожидаются местами и только 1 октября.