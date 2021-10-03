Свердловскую область ожидают заморозки до -6°C, но в среду потеплеет до +12°C

По утрам трава покрывается инеем. Фото: Анна Митчина

Свердловскую область ждут заморозки до -6°C по ночам. Но в среду температура воздуха днём поднимется до +12°C.

В понедельник, 4 октября, в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами может пройти небольшой дождь и мокрый снег. В светлое время суток температура воздуха составит +2..+7 °C. Ночью температура опустится до -5 °C.

В столице Урала в понедельник облачно с прояснениями, днём преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +3...+5 °C, ночью до -3°C.

Во вторник, 5 октября, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днём температура будет на уровне +4...+9 °C, ночью - от -1 до -6 °C.

В Екатеринбург в этот день ожидается переменная облачность. Столбик термометра поднимется до +7...+9 °C, ночью опустится до -3°C.

В среду, 6 октября, в Свердловской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +7...+12 °C, ночью - до +3°C, заморозки до -2°C.

В этот день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Днём температура воздуха составит +10...+12 °C, ночью - до +2°C.

Напомним, в Екатеринбурге 3 октября прошёл первый снег.