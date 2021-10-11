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Общество / Природа
11 октября 2021, 12:10

Из-за сильного запаха гари Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в Екатеринбурге

Смог в городе

На густой смог и едкий запах гари утром 11 октября пожаловались жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга - Солнечного, Академического и Широкой Речки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Проверку качества воздуха начал Южный Екатеринбургский теротдел Управления Роспотребнадзора. Специалисты оценят содержание в атмосферном воздухе концентрации вредных примесей.

Напомним, что на густой смог и едкий запах гари утром 11 октября пожаловались жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга - Солнечного, Академического и Широкой Речки. В МЧС объяснили, что запах гари в городе появился от тлеющего торфяника вблизи Солнечного. В диспетчерской службе заверили, что все специалисты в курсе ситуации.

В Роспотребнадзое уточнили, что проверка качества воздуха ведётся в жилом массиве города. Санврачи советуют горожанам избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку и занавешивать влажной тканью окна.

Добавим, что накануне в МЧС сообщали, что тушили природный пожар вблизи микрорайона Солнечный, там горела сухая трава. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале). При этом предупреждение о смоге было снято двумя сутками ранее.

Синоптики прогнозируют, что образовавшийся смог над Екатеринбургом продержится ближайшие два дня. Усиления ветра и сильных осадков не ожидается.

Областная газета Свердловской области

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