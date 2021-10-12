Прокуратура выявила нарушения на мусорном полигоне в Белоярском ГО

На полигоне сжигали медицинские отходы. Фото: пресс-служба Свердловского РЭО

Межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе компании на мусорном полигоне в Белоярском городском округе. Там сжигались медицинские отходы.

Утилизацией этих отходов занималась компания ООО "Энерго". Специалисты Свердловского отделения Российского экологического общества обратились в надзорные ведомства.

Сотрудники Асбестовского отделения Роспотребнадзора и Белоярской межрайонной прокуратуры провели проверку. Они выявили, что твёрдые коммунальные отходы размещались за пределами рабочей карты полигона в кольцевом и дренажных каналах. Также они установили факты возгорания мусора.

Директора и юридическое лицо ООО "УМПО" (им принадлежит место размещения отходов) и ООО "Энерго", утилизирующее медотходы, привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба Свердловского отделения РЭО.

Также по итогам проверки Белоярская межрайонная прокуратура направила исковое заявление в суд о запрете деятельности компаний "УМПО" и "Энерго" до устранения нарушений законодательства.

В сентябре на полигоне проверку провела Свердловская природоохранная прокуратура, вместе с коммунальными отходами здесь были размещены автомобильные покрышки, ртутные лампы, обнаружены розливы отработанного машинного масла и места тления отходов. По результатам проверки директору "УМПО" вынесено представление.

Напомним, в июле жители Белоярского ГО обратились в Свердловское отделение РЭО с жалобой на неприятный запах дыма от местного полигона. При осмотре свалки экологи выявили ряд серьёзных нарушений.