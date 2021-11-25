В Свердловской области 26 ноября ожидается сильный ветер

В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Фото: Галина Соловьёва

Жителей Свердловской области предупредили о непогоде 26 ноября. По прогнозу синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

В МЧС свердловчан просят соблюдать меры пожарной безопасности, не допускать применение открытого огня и по возможности отключать электроприборы.

"Находясь в здании при сильном ветре закройте все окна и двери. Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванных ветром со строящихся или ремонтируемых зданий. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов", - напомнили в МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, в выходные в регион придёт слабая оттепель, до +1 °С, а к середине следующей недели снова похолодает до -18 °С. 26 и 27 ноября ожидается порывистый юго-западный ветер.