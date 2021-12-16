Свердловскую область засыплет снегом перед морозами

Снег в столице Урала усилится к выходным. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге сегодня утром пошёл снег. Конец недели и выходные ожидаются тёплыми и снежными на Среднем Урале. Однако уже на следующей неделе могут вернуться 20-градусные морозы.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается небольшой, местами умеренный снег. Он может усилиться к выходным. 16 декабря днём столбики термометров в регионе поднимутся до -2...-7°С. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с.

В ночь на пятницу синоптики прогнозируют до -4...-9°С, на крайнем севере области - до -16°С. Днём 17 декабря потеплеет до -1...-6°С, на крайнем севере будет до -11°С.

В ночь на субботу похолодает до -5...-10°С, на севере Среднего Урала - до -15...-20°С. 18 декабря днём ожидается до -2,-7°С, на севере - до -10...-15°С. Ветер сменится на неустойчивый, слабый.

В Екатеринбурге температура воздуха не опустится ниже -8°С в конце нынешней недели. Однако затем, как и на территории всей Свердловской области, придёт похолодание. По данным сервисов о погоде, морозы на Среднем Урале ожидаются в середине следующей недели.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала "Областной газете", что погода в середине декабря будет вполне умеренной: в ночное время примерно минус 10–15 градусов, на севере региона в отдельные ночи – до минус 20 градусов. Она также предупредила о сохранении гололёда на дорогах.