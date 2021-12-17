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Общество / Природа
17 декабря 2021, 07:53

На север Свердловской области придут морозы до -33°С

Морозные узоры на окне

Температура воздуха резко понизится 21-23 декабря. Фото: Алексей Кунилов

Уральские синоптики рассказали, какая погода будет в Свердловской области на следующей неделе. Вслед за снегопадами на Средний Урал придут морозы. К 21-23 декабря похолодает до -24°С, на севере - до -33°С.

Погоду в ближайшие 5-7 дней будет обеспечивать обширный циклон, уже наступающий на Европейскую территорию России со стороны Скандинавии. К середине следующей недели высота снежного покрова на Урале повысится на 10 см. После этого наступят морозы.

"Сегодня ситуация в атмосфере меняется. Период "засилья" малооблачных антициклонов закончился. Погоду будет обеспечивать обширный циклон. Атмосферные фронты регулярно будут достигать Уральских гор, периодически переваливать горы, принося пока относительно небольшие, зато частые порции снега. В начале следующей недели 21-22 декабря снегопады могут быть достаточно интенсивными. Вслед за снегопадами похолодает, температура воздуха 21-23 декабря понизится: ночью -19,-24°, на севере Свердловской области -28,-33°, днем -16,-21°, на севере до -27°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что в ближайшие три дня в Екатеринбурге ожидается ещё по-зимнему тёплая погода - до -1...-6°С днём и до -4...-9°С ночью. На севере Свердловской области уже в ночь на субботу похолодает до -15...-20°С. В субботу днём на севере - до -11°С, в воскресенье - до -19°С.

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