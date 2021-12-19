Свердловскую область в начале рабочей недели заметёт снегом

Снежный покров увеличится на 10 см. Фото: Галина Соловьёва

Свердловскую область ожидают перепады температур от -1°C до -24°C. Первые три дня недели будет идти сильный снег.

В понедельник, 20 декабря, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. В светлое время суток температура воздуха составит -4...-9°C, в горах и низинах -13...-18°C. Ночью температура опустится до -14°C, при прояснениях - до -19...-24°C. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

В столице Урала в понедельник будет облачно с прояснениями, ночью умеренный, днём небольшой снег, на дорогах гололедица. Днём воздух прогреется до -4...-5°C. Ночью температура составит -9...-11°C.

Во вторник, 21 декабря, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, снег, днём местами сильный, гололедица. Днём температура достигнет -2..-7 на юге, -14...-19°C, на крайнем севере - до -24°C. Ночью от -8 до -13°C, на севере - до -23°C, на крайнем севере - до -28°C.

В Екатеринбург в этот день будет облачно с прояснениями, днём умеренный снег, гололёд. Днём столбик термометра поднимется до -2...-4°C, ночью опустится до -8...10°C.

В среду, 22 декабря, в Свердловской области ожидается облачность, местами сильный снег, метель. Днём температура воздух будет -1...-6°C на юге, -10...-15°C на севере, на крайнем севере - до -20°C. Ночью столбик термометра опустится до -3°C на востоке, на севере до -20°C, на крайнем севере до -27°C.

В этот день в Екатеринбурге будет также переменная облачно и снежно. Днём температура воздуха составит -2...-4°C, ночью до -10°C.

"В начале следующей недели 21-22 декабря снегопады могут быть достаточно интенсивными. Высота снежного покрова ориентировочно к середине следующей недели повысится на 10 см", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, Екатеринбург засыпало снегом в ночь на 19 декабря.