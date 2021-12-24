В Свердловской области создадут зоологический заказник "Тошемский"

На территории Свердловской области существует 529 особо охраняемых природных территорий. Фото: скрин из стратегии экологической безопасности Свердловской области

В Свердловской области появится ещё один природный зоологический заказник - "Тошемский" в Ивдельском ГО. Такое решение принято областным правительством на заседании 24 декабря.

На территории заказника по-прежнему смогут охотиться и заниматься оленеводством и собирательством представители коренного малочисленного народа манси. Будет вестись учёт животных.

"Территория Тошемского заказника – это место обитания редких животных: северного оленя, выдры, норки европейской, соболя. Кроме того, под особой охраной в заказниках находятся охотничьи ресурсы, а также растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области", - приводит департамент информполитики региона слова министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова.

Добавим, что планы по созданию заказника "Тошемский" в Ивдельском ГО входят в стратегию экологической безопасности Свердловской области до 2035 года. Документом предполагает осуществление мероприятий по сохранению и восстановлению водных объектов и увеличение площадей особо охраняемых территорий областного значения. Эту задачу планируется решать путём создания новых ООПТ ("Ягодные боры", заказник "Тошемский" и природный парк "Уфимское плато"), а также расширением границ и увеличением площади действующих охраняемых природных территорий (природные парки "Река Чусовая" и "Бажовские места").