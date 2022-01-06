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6 января 2022, 16:25

МЧС предупредило свердловчан о сильном снеге 7 января

дорога

Автомобилистам стоит быть аккуратнее на дорогах. Фото: Алексей Кунилов

МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о непогоде. 7 января ожидается сильный снег.

Спасатели просят водителей соблюдать ПДД, не пренебрегать скоростным режимом, соблюдать дистанцию и быть внимательными при совершении манёвров.

"Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пешеходам рекомендуют обходить дома с крышами, которые могут обвалиться. Также не стоит ходить рядом с оборванными электропроводами и свисающими конструкциями. Стоит быть внимательными на тротуарах, чтобы не упасть и не травмироваться.

Раннее "Областная газета" рассказывала о прогнозе погоды на Рождество. В регионе температура воздуха ночью будет на отметке в -11°C ...-16°C. Днём воздух прогреется до -1°C...-6°C , на севере до -11°C...-16°C. 

В Екатеринбурге в ночь на Рождество температура воздуха будет -13°C...-15°C. Днём она поднимется до -1°C...-3°C. Небо будет облачное с прояснениями, ожидаются осадки в виде снега.

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