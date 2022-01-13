На борьбу с засухой в Свердловской области направят в 2022 году 100 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о поддержке аграриев в 2022 году. На борьбу с засухой будет направлено ещё 100 млн рублей.
Об этом глава региона рассказал в ходе пресс-конференции. При этом он отметил, что сами аграрии должны тоже заботиться о будущем урожае. «Необходимо своевременно проводить комплекс агротехнических мероприятий. Почву нужно напитать, чтобы получить урожай в 2022 году», – напомнил Евгений Куйвашев. Он также сообщил, что в этом году начнётся выплата субсидий на возмещение части затрат на производство зерновых.
Напомним, что в минувшем году сельское хозяйство Свердловской области поразила небывалая засуха. В 2021 году практически с конца апреля в южных районах области не было дождей. Сложившуюся ситуацию многие на селе называли катастрофой.
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Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.