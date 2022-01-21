Свердловскую область на пять дней окутает смог

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается смог. Синоптики предупреждают свердловчан о погодных условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в воздухе.
Предупреждение опубликовано на сайте Уралгидромета.
"С 20 часов 21 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сообщают синоптики.
Смог продлится в регионе до вечера 26 января.
Ранее "ОГ" сообщала, что на Свердловскую область надвигается сибирский антициклон, который принесёт умеренные морозы. К концу текущей недели похолодает до -20 °С.
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