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21 января 2022, 16:16

Свердловскую область на пять дней окутает смог

Смог

Смог продлится в регионе до вечера 26 января. Фото: Александр Зайцев

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается смог. Синоптики предупреждают свердловчан о погодных условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в воздухе.

Предупреждение опубликовано на сайте Уралгидромета.

"С 20 часов 21 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сообщают синоптики.

Смог продлится в регионе до вечера 26 января.

Ранее "ОГ" сообщала, что на Свердловскую область надвигается сибирский антициклон, который принесёт умеренные морозы. К концу текущей недели похолодает до -20 °С.

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Областная газета Свердловской области

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