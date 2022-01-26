Безветренная погода сохранится в Свердловской области до конца недели

Предупреждение о смоге, объявленное в конце прошлой недели, действует в регионе до вечера 26 января. Фото: Александр Зайцев

До конца недели в Свердловской области сохранится умеренно морозная и безветренная погода. В начале февраля температура воздуха повысится на 5 °С, днём потеплеет до -4 °С.

Синоптики прогнозируют неустойчивый ветер в ближайшие дни, а это значит, что в области снова может наблюдаться смог. При этом предупреждение о смоге, объявленное в конце прошлой недели, действует в регионе до вечера 26 января. С вечера понедельника свердловский Роспотребнадзор сообщает о том, что в воздухе Екатеринбурга предельное содержание вредных веществ не превышено.

"Устойчивое состояние атмосферы, отсутствие ветра создавало неблагоприятные условия для рассеивания загрязняющих выбросов в приземном слое атмосферы. В ближайший период ситуация в атмосфере изменится незначительно. По-прежнему циклоны будут внедряться на европейскую территорию России, засыпая её снегом, а Уралу достанутся крохи этих осадков. До конца января удержится умеренно морозная погода с преобладающей температурой воздуха ночью -14... -19 °С, на севере Свердловской области в отдельные ночи до -25 °С, днём -6... -11 °С, в низинах до -15 °С", — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что в Екатеринбурге до конца недели осадков не ожидается, они могут прийти с потеплением в начале февраля. В других городах Свердловской области местами пройдёт небольшой снег, будет наблюдаться изморозь.

Напомним, что в выходные и в начале нынешней недели екатеринбуржцы жаловались на густой смог и запах гари. В МЧС и областном минприроды утверждали, что это связано с отсутствием ветра и использованием печного отопления в частном секторе.