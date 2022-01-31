Вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделают платным

Вход в павильон, на экскурсии, фотосессии, выставки, в музей осуществляется по QR-кодам. Фото: Павел Ворожцов

С 1 февраля за посещение Ботанического сада УрО РАН в Екатеринбурге придётся платить. Такая мера уже вводилась в апреле прошлого года, но вызвала недовольство горожан.

На радость тем, кто живёт неподалёку и часто посещает сад, спустя всего месяц, в мае 2021 года, прокуратура нашла нарушения в согласовании платы за вход. Соответствующий приказ был признан недействительным. Правда, лишь временно. Администрации территории дали срок, чтобы устранить нарушения.

И вот спустя восемь месяцев стало известно, что за одну прогулку в зелёной зоне екатеринбуржцам придётся платить по 150-200 рублей. Как говорится в информационной табличке, стоящей на входе:

с 01 октября по 30 апреля (включительно) горожанам придётся платить:

150 рублей за одно посещение (время ограничено режимом работы сада).

1 750 рублей за посещение в течение одного месяца с даты приобретения билета (время ограничено режимом работы сада).

с 01 мая по 30 сентября (включительно):

200 рублей за одно посещение (время ограничено режимом работы сада).

1 750 рублей за посещение в течение одного месяца с даты приобретения билета (время ограничено режимом работы сада).

Отмечается, что все приобретённые ранее абонементы действительны в течение одного месяца. Для их продления необходимо обратиться в кассу.

Основание: Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический сад УрО РАН; Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 1039 "Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы"; пункт 5 статьи 9 Федерального закона от 14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; Согласование Министерства науки и высшего образования. Фото: Наталия Самойлова

На сайте учреждения отмечается, что гулять по саду без билета смогут школьники, дети-сироты, пенсионеры, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны. С полным списком физлиц, которые освобождаются от платы за посещение, можно ознакомиться тут. При себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.