Темы дня

Общество / Природа
31 января 2022, 12:37

Вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделают платным

Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге

Вход в павильон, на экскурсии, фотосессии, выставки, в музей осуществляется по QR-кодам. Фото: Павел Ворожцов

С 1 февраля за посещение Ботанического сада УрО РАН в Екатеринбурге придётся платить. Такая мера уже вводилась в апреле прошлого года, но вызвала недовольство горожан.

На радость тем, кто живёт неподалёку и часто посещает сад, спустя всего месяц, в мае 2021 года, прокуратура нашла нарушения в согласовании платы за вход. Соответствующий приказ был признан недействительным. Правда, лишь временно. Администрации территории дали срок, чтобы устранить нарушения.

И вот спустя восемь месяцев стало известно, что за одну прогулку в зелёной зоне екатеринбуржцам придётся платить по 150-200 рублей. Как говорится в информационной табличке, стоящей на входе:

с 01 октября по 30 апреля (включительно) горожанам придётся платить:

  • 150 рублей за одно посещение (время ограничено режимом работы сада).
  • 1 750 рублей за посещение в течение одного месяца с даты приобретения билета (время ограничено режимом работы сада).

с 01 мая по 30 сентября (включительно):

  • 200 рублей за одно посещение (время ограничено режимом работы сада).
  • 1 750 рублей за посещение в течение одного месяца с даты приобретения билета (время ограничено режимом работы сада).

Отмечается, что все приобретённые ранее абонементы действительны в течение одного месяца. Для их продления необходимо обратиться в кассу.

Основание: Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический сад УрО РАН; Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 1039 "Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы"; пункт 5 статьи 9 Федерального закона от 14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; Согласование Министерства науки и высшего образования. Фото: Наталия Самойлова

На сайте учреждения отмечается, что гулять по саду без билета смогут школьники, дети-сироты, пенсионеры, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны. С полным списком физлиц, которые освобождаются от платы за посещение, можно ознакомиться тут. При себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.01.2022, 13:08 / Общество
В Екатеринбурге пройдёт международный форум по закупкам в строительстве и проектировании
31.01.2022, 12:37 / Общество
Вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделают платным
31.01.2022, 11:25 / Общество
В ДТП на ЕКАДе пострадали два человека
31.01.2022, 10:35 / Общество
В Екатеринбурге без отопления остались жители шести домов
31.01.2022, 09:53 / Общество
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу у нового ЖК