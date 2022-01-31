Вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделают платным

С 1 февраля за посещение Ботанического сада УрО РАН в Екатеринбурге придётся платить. Такая мера уже вводилась в апреле прошлого года, но вызвала недовольство горожан.
На радость тем, кто живёт неподалёку и часто посещает сад, спустя всего месяц, в мае 2021 года, прокуратура нашла нарушения в согласовании платы за вход. Соответствующий приказ был признан недействительным. Правда, лишь временно. Администрации территории дали срок, чтобы устранить нарушения.
И вот спустя восемь месяцев стало известно, что за одну прогулку в зелёной зоне екатеринбуржцам придётся платить по 150-200 рублей. Как говорится в информационной табличке, стоящей на входе:
с 01 октября по 30 апреля (включительно) горожанам придётся платить:
- 150 рублей за одно посещение (время ограничено режимом работы сада).
- 1 750 рублей за посещение в течение одного месяца с даты приобретения билета (время ограничено режимом работы сада).
с 01 мая по 30 сентября (включительно):
- 200 рублей за одно посещение (время ограничено режимом работы сада).
- 1 750 рублей за посещение в течение одного месяца с даты приобретения билета (время ограничено режимом работы сада).
Отмечается, что все приобретённые ранее абонементы действительны в течение одного месяца. Для их продления необходимо обратиться в кассу.
На сайте учреждения отмечается, что гулять по саду без билета смогут школьники, дети-сироты, пенсионеры, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны. С полным списком физлиц, которые освобождаются от платы за посещение, можно ознакомиться тут. При себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.