В начале недели свердловчан ждут морозные ночи

О похолодании в первой половине предстоящей недели ранее предупреждала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Фото: Алексей Кунилов

Две ближайшие ночи будут прохладными в Свердловской области — до -14 ...-19 °С, при прояснении — до -24 °С. В понедельник днём ожидается до -14 °С. Затем станет теплее на пару градусов.

О похолодании в первой половине предстоящей недели ранее предупреждала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. При этом напомним, что в текущей семидневке на Среднем Урале фиксировали плюсовые температуры.

В понедельник, вторник и среду уральские синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер восточной четверти 5–10 м/с, в горах местами возможны порывы до 14 м/с.

В ночь на 9 февраля в Свердловской области ожидается до -12 ...-17 °С, на севере до -22 °С. Днём в среду будет до -6... -11 °С, в Екатеринбурге до -8 °С.