МЧС предупреждает свердловчан о сильном снегопаде и метелях 11 февраля

Во время сильного снегопада снижается видимость и повышается риск поскользнуться при ходьбе. Фото: Алексей Кунилов

В последний день рабочей недели, 11 февраля, на Среднем Урале ожидается сильный снегопад, местами метели. Сотрудники МЧС просят свердловчан соблюдать меры личной безопасности в непогоду.

Автомобилистам во время сильных снегопадов необходимо строго соблюдать скоростной режим, ПДД, держать дистанцию от других участников движения и быть внимательными при совершении манёвров. Если метель застала в дороге, спасатели рекомендуют перестроиться в правый ряд, остановиться на обочине, не прибегая к экстренному торможению, и переждать снегопад.

Пешеходам в непогоду следует держаться подальше от шатких строений, навесных конструкций, домов с неустойчивой кровлей, оборванных линий электропередачи и разбитого стекла. Также во время сильного снегопада снижается видимость и повышается риск поскользнуться при ходьбе, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщать о происшествиях и необходимости оказания помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Как сообщала ранее "Областная газета", в конце недели ночи на Среднем Урале будут морозными — до -10... -15 °С, на крайнем востоке — до -22 °С.