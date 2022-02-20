В Екатеринбурге расцвела королева орхидей

Плод каттлеи – коробочка с микроскопическими семенами. Фото: страница ВК оранжерейного комплекса

В оранжерейном комплексе Ботанического сада УрО РАН в Екатеринбурге цветёт королева среди орхидей — каттлея. В её запахе можно уловить нотки ландыша или лилии.

Как рассказали в оранжерейном комплексе, "цветонос показывается из пазухи листа и на вершине несёт один или несколько крупных ароматных цветов в кистевидном соцветии". Их расцветка разнообразна: от белоснежной, светло-лиловой и бледно-розовой до солнечно-жёлтой, малиновой, насыщенно-фиолетовой.

Отмечается, что род каттлеи объединяет примерно 40 видов. Чаще всего они растут, как эпифиты, используя в качестве основы стволы и ветви деревьев. Однако бывают литофиты — произрастают на скалах, покрытых мхом.

Кстати, каттлея была привезена из Южной Америки в Европу в XIX веке.

Задать вопросы по режиму посещения, а также записаться на экскурсии можно по телефону: +7 (343) 210-29-58. Звонки принимаются в будние дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Адрес: ул. 8 Марта, 202а.

Напомним, с 1 февраля вход в Ботанический сад Екатеринбурга снова сделали платным.