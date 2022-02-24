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24 февраля 2022, 07:41

Екатеринбург замело снегом

Машины в снегу

Местами сегодня может продолжить идти снег. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбург в ночь на 24 февраля замело снегом. Утром автомобилистам пришлось очищать машины.

Накануне вечером в городе пошёл мокрый снег и поднялся ветер. Сильных пробок на дорогах пока нет, они оцениваются в 3 балла. "Несколько минут ушло на очистку машины от снега, сейчас стою в пробке на ул. Серафимы Дерябиной. Дороги замело несильно. Но на работу сегодня лучше выезжать пораньше", — рассказал "Областной газете" екатеринбуржец Александр.

Добавим, что уральские синоптики снова прогнозируют оттепель сегодня — в Екатеринбурге до +3 градусов. Местами может продолжить идти снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днём порывы до 14 м/с.

В следующие два дня станет немного прохладнее, снег прекратится, а ветер стихнет.

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