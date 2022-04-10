В Свердловской области ожидается потепление до +14 °С

Уральские синоптики прогнозируют в ближайшие дни на Среднем Урале тёплую погоду и небольшие осадки. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики прогнозируют в ближайшие дни на Среднем Урале тёплую погоду и небольшие осадки. В понедельник, 11 апреля, воздух прогреется до +14 °С.

По данным Уралгидрометцентра, с понедельника по среду ночью ожидаются стабильные -3...+2 °С, а днём — +8...+14 °С. При этом утром в понедельник в отдельных районах Свердловской области может быть гололедица, а во вторник и среду — небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 3–9 метров в секунду.

В Екатеринбурге будет также стабильно тепло: ночью столбики термометров будут показывать 0...+2 °С, а днём воздух прогреется до +8...+13 °С. Небольшие осадки в виде дождя ожидаются только в среду.

Напомним, что в Свердловской области вплоть до 12 апреля продержится смог.