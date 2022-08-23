Под Березовским из загородного клуба спасли семь истощенных лошадей

В загородном клубе поселка Дальний Березит семь лошадей находились в истощенном состоянии. Фото: Кирилл Потапов

Семь истощенных лошадей, одного пони и осла спасли неравнодушные свердловчане из поселка Дальний Березит. Голодные и сильно худые животные находились в семейном клубе, который стал приходить в упадок после смерти руководителя.

Питомцев увезли на лечение и содержание в конно-спортивный клуб в Сысерти, рассказал "Областной газете" создатель реабилитационного центра для животных "Альфа" Кирилл Потапов. Он руководил спасательной операцией. По его словам, больше всего пострадала белая лошадь по кличке Капсула. У нее на боку была обнаружена рана.

"Ей 21 год, у нее была страшная травма — гнойник сбоку. Сейчас ее лечат, она дается ветврачам. Нужно время, чтобы она выздоровела", — пояснил Потапов.

Зоозащитник также рассказал, что животные попали в удручающее положение после смерти руководителя клуба.

"Там была большая трагедия в семье. Дочка занималась лошадьми, она умерла от рака, осталась ее мама, у нее случился инсульт. Она не смогла дальше содержать хозяйство по физическим и финансовым возможностям", — пояснил глава реабилитационного центра.

Фото: Кирилл Потапов

Он также добавил, что все спасенные лошади были переданы собственницей новым владельцам по договору дарения. Женщине разрешили посещать животных в любое время. Сейчас зоозащитник надеется помочь остальным обитателям ветшающего клуба. Там остались собаки породы хаски, а также быки, козы, овцы и поросенок.

"Будем решать вопрос по собакам, есть желающие взять их. Хочу доехать до собственницы и переговорить с ней, что она думает. Помочь кормами пока нужно. Да и самой женщине нужна помощь, ее бы пролечить. Тут всех надо спасать", — резюмировал Кирилл Потапов.

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