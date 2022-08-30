В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 31 августа

Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале 31 августа ожидаются ливни, грозы и ветер с порывами до 15–18 метров в секунду. Спасатели напоминают свердловчанам о мерах безопасности в непогоду.

Жителям региона рекомендуют отказаться от турпоходов и отдыха на водоемах, отложить прогулки и поездки, не разжигать костры в лесу и на приусадебной территории, а также отказаться от работ на открытом воздухе и высоте. В квартире следует закрывать форточки и окна, а владельцам частных домов нужно подготовить канализацию.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области также напоминают, что парковать автомобили и прятаться от грозы вблизи деревьев, линий электропередачи, навесных и неустойчивых конструкций может быть опасно. Если непогода застала в пути, лучше переждать ее в придорожном кафе или на заправке. В ином случае рекомендуется остановиться на обочине, закрыть все окна и дождаться окончания дождя.

О происшествиях необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

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