В Свердловской области с начала года потушили 494 лесных пожара

Для оперативного выявления горящих лесов в регионе работает многоступенчатая система мониторинга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале в четыре раза сократилась общая площадь лесных возгораний за весну и лето по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Всего с начала года в регионе потушили 494 природных пожара, которые охватили 12 657 гектаров, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для оперативного выявления горящих лесов в регионе работает многоступенчатая система мониторинга. Обстановка контролируется через систему видеокамер "Лесохранитель", ведется авиационное и космическое наблюдение. Применяются квадрокоптеры с тепловизорами, они позволяют находить очаги торфяных пожаров. На лесных участках также проводится пешее патрулирование.

"С жителями области проводится активная разъяснительная работа. Отдельная благодарность волонтерам, которые выезжают в места отдыха и проводят беседы с жителями и гостями региона. На сегодняшний день в 35 муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге, введен особый противопожарный режим, в 25 муниципалитетах посещение лесов запрещено вовсе", — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По словам министра, общий ущерб от природных пожаров пока еще подсчитывается. Известно, что лесной фонд региона понес потери на 35 млн рублей, еще 20 млн рублей затрачены на ликвидацию возгораний.

На сегодня в лесах Свердловской области действуют 6 пожаров на площади 24 гектара. Пламя локализовано, не распространяется и не представляет угрозы населенным пунктам. В борьбе задействованы 216 человек и 62 единицы техники.

Напомним, на 31 августа синоптики объявили штормовое предупреждение, на Среднем Урале ожидаются грозы, ливни и сильный ветер.