На Среднем Урале ожидается похолодание до -6 °С и мокрый снег

Первая половина недели будет облачной и снежной. Фото: Полина Зиновьева

Зима подбирается все ближе: в середине рабочей недели жителей некоторых районов Свердловской области ожидает похолодание до -6 °С ночью и -1 °С днем. Кроме того, следующие трое суток в регионе будет идти снег с дождем.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге в ночь на 24 октября похолодает до -1...-3 °С, днем немного потеплеет — до +2...+4 °С. Ночью 25 октября столбики термометров будут показывать +1...+3 °С, днем +2...+4 °С, а 26 октября — 0...-2 °С ночью и 0...+2 °С днем.

В целом по региону ожидаются аналогичные температуры, однако в среду ночью в некоторых муниципалитетах похолодает до -1...-6 °С.

Первая половина недели будет облачной и снежной. Синоптики предупреждают, ночью и утром на дорогах может быть гололедица. Ветер 4–10 метров в секунду с порывами до 15–18 м/с.

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