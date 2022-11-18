В Свердловскую область пришли первые 30-градусные морозы

В регионе ночью местами наблюдались 31-градусные морозы. Фото: Галина Соловьева

Прошедшей ночью в Свердловской области температура воздуха местами опускалась до -31 градуса, сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.

Сегодня в регионе ожидается переменная облачность и слабый снег. В отдельных районах Среднего Урала на дорогах возможно образование снежных накатов. Днем температура воздуха до -18, а в некоторых районах до -13. В выходные синоптики прогнозируют более мягкие морозы, ночами ожидается до -18, днем до -11.

В Екатеринбурге жители сегодня ранним утром наблюдали туман. В разных районах температура ночью опускалась до -20. Днем в столице Среднего Урала потеплеет до -9 градусов. В субботу и воскресенье ночами ожидаются морозы в диапазоне температур от -15 до -18, днем от -8 до -11. Погода порадует слабым ветром. По данным метеоцентра, в выходные дни в Свердловской области высока вероятность гололедицы на дорогах.

Напомним, холодать на Среднем Урале стало постепенно, в начале недели в регионе отметили первые морозы в 15 градусов.