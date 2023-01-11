Евгений Куйвашев поручил начать подготовку к пожароопасному сезону в лесах

Пожароопасный сезон продлится полгода — с середины апреля до середины октября. Фото: Галина Соловьева

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Пожароопасный сезон в регионе традиционно стартует 15 апреля.

К этому времени ответственные министерства и ведомства должны подготовиться к пожароопасному сезону и обеспечить готовность региона к борьбе с лесными пожарами. По данным департамента информполитики Свердловской области, лесопожарные формирования будут обеспечены всей необходимой техникой, оборудованием и горюче-смазочными материалами. Парашютисты-десантники Уральской базы авиационной охраны лесов обновят знания по технике и тактике ликвидации природных возгораний.

Региональному министерству природных ресурсов и экологии поручено разработать и представить губернатору на утверждение сводный план тушения лесных пожаров на территории Среднего Урала.

Добавим, пожароопасный сезон в регионе ежегодно начинается с 15 апреля и длится полгода, до середины октября. На протяжении этого периода все ответственные за предупреждение и тушение пожаров в лесах ведомства находятся в состоянии полной готовности.

Напомним, в 2022 году Свердловская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с лесными пожарами. По сравнению с 2021 годом площадь, пройденная огнем, сократилась в 4,4 раза, а количество природных пожаров — почти в 2 раза.