Свердловская область стала одной из лучших в России по борьбе с лесными пожарами

В 2022 году в Свердловской области почти вдвое сократилось число лесных пожаров. Фото: Галина Соловьева

Федеральное агентство лесного хозяйства России составило рейтинг регионов, где наиболее эффективно боролись с природными пожарами в 2022 году. Свердловская область попала в пятерку лучших.

На Среднем Урале за сезон 2022 года площадь, пройденная огнем, сократилась в 4,4 раза по сравнению с 2021 годом. Число природных пожаров уменьшилось почти в 2 раза, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Перед началом пожароопасного сезона губернатор Евгений Куйвашев утвердил план по борьбе с возгораниями и по сокращению площади лесных пожаров. Глава региона поставил задачу держать под постоянным контролем вопросы пожарной безопасности. Для эффективной работы в Свердловской области налажено межведомственное взаимодействие с Уральской авиалесоохраной, лесничествами, МЧС, муниципалитетами, министерством общественной безопасности региона. При необходимости на борьбу могут привлечь до 4,5 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники.

Для оперативного выявления лесных пожаров на Среднем Урале выстроена многоуровневая система мониторинга. Обнаружить очаги помогают авиация, спутниковая система, 90 видеокамер системы "Лесохранитель". В работе задействованы сотрудники лесничеств, которым для патрулирования участков в этом году приобрели новые автомобили.

По данным Рослесхоза, в 2021 году в Свердловской области зарегистрировали 1 351 лесной пожар. Огнем было охвачено 63,7 гектара. В 2022 году пострадала площадь 14,4 гектара, было выявлено 702 очага. Основной причиной природных пожаров стал человеческий фактор. Больше 76% всех возгораний смогли ликвидировать в первые сутки.

Напомним, пожароопасный сезон в 2022 году продлился на Среднем Урале 6,5 месяцев.