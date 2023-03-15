В Свердловской области пересчитают деревья в лесах

На Среднем Урале в лесах проведут инвентаризацию. Фото: Галина Соловьева

Рослесинфорг проведет инвентаризацию лесов в Свердловской области. Специалисты планируют пересчитать деревья на площади в 11,2 млн гектаров, сообщает пресс-служба Уральского филиала Рослесинфорга.

Сотрудникам организации предстоит проанализировать состояние лесного массива. Оценка будет проводиться по 100 показателям, среди них породный состав, средний возраст, запас и другие важные характеристики.

"Свердловская область более чем на 68% покрыта лесами. Больше половины территории лесных насаждений составляет хвойная растительность. В процессе проведения работ по государственной инвентаризации будет заложено 985 пробных площадей, что позволит получить более точные данные о количестве и качестве лесных насаждений в регионе. Работы в рамках государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) в Свердловской области завершатся в 2024 году", — отметил директор Уральского филиала Рослесинфорга Максим Уткин.

Государственная инвентаризация лесов проводится Рослесинфоргом с 2007 года. Первый этап проверки в РФ был завершен в 2020 году, специалисты оценили состояние лесов на территории 1 187,6 млн га.

Второй цикл ГИЛ по госпрограмме "Развитие лесного хозяйства" начался в 2021 году, инвентаризация продлится до 2030 года включительно. В 2023 году работы запланированы в 15 регионах России на площади 118,8 млн га.

Напомним, в Свердловской области проведут дистанционный мониторинг лесов.