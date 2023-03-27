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Общество / Природа
27 марта 2023, 12:47

Три свердловчанина пострадали от укусов клещей в этом году

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Клещи впились в людей в Сысертском районе и в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов

На Среднем Урале три человека пострадали от укусов клещей за прошедшие три дня, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

24 марта жертвой клеща стал житель Богдановича, клещ в него впился, когда он находился в Сысертском районе. 26 марта пострадали еще два жителя Екатеринбурга. Один человек при этом находился в Сысертском районе, второй — в черте Екатеринбурга.  

По данным эпидемиологов, в 2023 году на территории Свердловской области ожидается увеличение количества иксодовых клещей, которые являются переносчиками ряда вирусов и бактерий.  

В районах южной горной тайги и северной лесостепи численность клещей снизится, но незначительно. Несмотря на прогнозы, в этом году число людей, покусанных клещами, эпидемиологи ожидают меньше, чем в сезоне 2022 года. Однако погода может внести коррективы, число пострадавших от клещей будет зависеть от урожайности грибов и ягод в лесах.

Напомним, на Среднем Урале началась вакцинация от клещевого энцефалита.

Областная газета Свердловской области

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