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31 марта 2023, 09:29

ГИБДД разыскивает скрывшегося виновника дорожной аварии на ЕКАД

ДТП

ДТП на ЕКАД спровоцировал водитель ГАЗели. Фото: УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Госавтоинспекция ведет розыск водителя, который спровоцировал ДТП с тремя грузовиками на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), сообщили в УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

ДТП произошло накануне, на 23 километре ЕКАД столкнулись 3 грузовика: Fiat Ducato, МАЗ и МАН с полуприцепами. Погиб 58-летний водитель грузового седельного тягача МАЗ. Травмы получил и был доставлен в Березовскую ЦГБ мужчина 1971 года рождения, управлявший машиной МАН.

Прибывшие на место ЧП госавтоинспекторы провели опрос очевидцев: они сообщили, что смертельную аварию спровоцировал неизвестный водитель ГАЗели, который скрылся с места ДТП.

"Со слов очевидцев, неустановленный водитель, управляя автомашиной ГАЗель, при перестроении из правой полосы создал помеху для движения попутной автомашине МАЗ с полуприцепом, в результате чего водитель МАЗ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной автомашиной МАН с полуприцепом. После чего водитель автомашины ГАЗель скрылся с места происшествия", — уточнили в УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя ГАЗели. Очевидцев происшествия просят сообщать информацию по телефонам дежурной части полиции в городе Березовском: (34369) 4‑75‑00, а также по номеру 02.

Напомним, из-за ДТП на участке ЕКАД было временно введено реверсивное движение.

Областная газета Свердловской области

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