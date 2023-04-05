На Среднем Урале ожидаются заморозки

Темп нарастания тепла на Среднем Урале приостановится. Фото: Павел Ворожцов

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Свердловской области. До минус 14 градусов ночами ожидается на севере региона. Прохлада сохранится до конца этой недели.

По данным Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, понижение температуры несет в регион атмосферный фронт с Арктики.

"Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, ожидается понижение температуры. Арктический атмосферный фронт принесет на территорию Среднего Урала небольшие осадки в виде дождя, кое-где с мокрым снегом. Весна замедлит свой размашистый темп, нарастание тепла приостановится", — прокомментировала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Так, в четверг, 6 апреля, на севере региона ночью ожидается от +2 до -3 градусов, днем потеплеет до +5 градусов. При этом возможен северный ветер с порывами до 15 метров в секунду и небольшой дождь, на севере с мокрым снегом.

В пятницу, 7 апреля, в ночное время столбики термометров покажут -4…-9 градусов, на крайнем севере до -14 градусов, в дневное время ожидается до +5 градусов. Преимущественно без осадков.

Напомним, начало недели в регионе ознаменовалось по-настоящему весенним теплом и столбики термометров фиксировали отметки до 18 градусов тепла.