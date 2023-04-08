В Свердловской области похолодает до -8 градусов

В регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области к середине новой недели ожидается похолодание. По данным синоптиков Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью во вторник температура воздуха в регионе опустится до минус 8 градусов, днем поднимется до плюс 8.

Ночные температуры в воскресенье и понедельник на территории Среднего Урала составят от 0 до минус 5.

Завтра днем потеплеет до 14 градусов, на севере региона до +6. В понедельник ожидается до 9 градусов тепла.

В ближайшие три дня синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер, его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду.

Напомним, похолодание в Свердловскую область принес арктический атмосферный фронт.