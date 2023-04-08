Темы дня

Общество / Природа
8 апреля 2023, 16:12

В Свердловской области похолодает до -8 градусов

Набережная Екатеринбурга

В регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области к середине новой недели ожидается похолодание. По данным синоптиков Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью во вторник температура воздуха в регионе опустится до минус 8 градусов, днем поднимется до плюс 8.

Ночные температуры в воскресенье и понедельник на территории Среднего Урала составят от 0 до минус 5. 

Завтра днем потеплеет до 14 градусов, на севере региона до +6. В понедельник ожидается до 9 градусов тепла. 

В ближайшие три дня синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер, его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду. 

Напомним, похолодание в Свердловскую область принес арктический атмосферный фронт. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.04.2023, 17:35 / Общество
Во Всемирный день здоровья свердловчане прошли диспансеризацию в торговых центрах
08.04.2023, 16:49 / Общество
В Каменске-Уральском со 101-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны
08.04.2023, 16:12 / Общество
В Свердловской области похолодает до -8 градусов
08.04.2023, 15:17 / Общество
Тотальный диктант объединил в Екатеринбурге 35 площадок
08.04.2023, 14:31 / Культура
Летом в Екатеринбурге состоится "Встреча выпускников КВН"