В Свердловской области 10 апреля ожидается сильный ветер

При сильном ветре необходимо держаться подальше от легких построек. Фото: Полина Зиновьева

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило уральцев о порывах ветра до 18 м/с, которые ожидаются 10 апреля. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи надо сообщать по телефонам 101 или 112.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области напомнили:

если сильный ветер застал вас на улице, необходимо держаться подальше от легких построек, строящихся или ремонтируемых зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов;

в здании при сильном ветре важно закрыть все окна и двери, не пользоваться открытым огнем, по возможности отключить электроприборы;

автовладельцам во время движения следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Екатеринбурге днем будет +8...+10 °С, ветер северо-западный.

Напомним, ранее синоптики предупредили о похолодании к середине новой недели.