На земле и в небе

Фото: Борис Ярков

Команда – огонь

Сейчас борьбу с огнем в регионе ведут более 1200 специалистов и свыше 240 единиц спецтехники, в том числе спец­авиация. Благодаря этому в субботу удалось ликвидировать 13 лесных пожаров, в воскресенье – 19. Самые крупные пожары потушены в Сухом Логу, Артемовском, Режевском городском округе. Ликвидированы очаги в Гаринском и Горно­уральском городских округах, в Алапаевске.

– Усилиями всех ведомств в нашем муниципалитете уже ликвидировано два десятка лесных пожаров, но тушение лесов продолжается по сей день, – рассказал глава Режевского городского округа Иван Карташов. – Для борьбы со стихией огнеборцы попадают в самые труднодоступные места, работают в глубине лесного массива, вдали от населенных пунктов. Большой вклад вносят добровольцы. Они проливают кромки лесных пожаров и те места, где прошел низовой пожар или была применена техника встречного пала, подвозят воду и на протяжении уже более двух недель не остаются в стороне от благого дела.

Пожары внесли коррективы и в движение транспорта. В воскресенье утром из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров, на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись более девяти автомобилей. Позже стало известно, что в результате одного из ДТП один человек погиб и еще шесть получили травмы.Чтобы предотвратить подобные случаи, после обеда из-за сильного задымления было решено перекрыть движение на двухкилометровом участке трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Экипажи ДПС отправляли автомобилистов в объезд через поселок Коптелово, села Костино и Невьянское.

Небесный патруль

Для своевременного обнаружения природных пожаров проводится авиационное патрулирование земель лесного фонда. В одном из таких вылетов вместе с сотрудниками Алапаевского отделения Уральской базы авиационной охраны лесов участвовал фотокорреспондент «ОГ» Борис Ярков.

– Над землей мы провели больше четырех часов – облетели несколько муниципалитетов на северо-востоке области. Посмотрели, как ведут себя старые пожары и где появляются новые очаги возгорания, – поделился он.

Начальник Алапаевского отделения Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Агапов рассказал, что патрульные полеты на самолете АН-2 дают результат: летчики-наблюдатели получают точные координаты пожара, его площадь, интенсивность и прочее. На основании этих данных рассчитывается, сколько специалистов и техники необходимо для его тушения. Кроме того, с самолета осуществляется выгрузка пожарных-парашютистов. На сегодняшний день больших, нелокализованных пожаров на территории нет – они догорают изнутри, не представляя угрозы населенным пунктам.

– Во многом это следствие слаженной работы спасателей на земле и в воздухе, – отмечает Александр Агапов.